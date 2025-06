Allemagne - Portugal : les compos sont tombées !

Le foot de sélections reprend ses droits pour une semaine avec la Ligue des Nations ! Avant les Bleus demain soir face à l’Espagne, la première demi-finale offre un autre choc entre le Portugal et l’Allemagne, à 21h. Quelques jours après le triomphe parisien l’Allianz Arena de Munich accueille sa Mannschaft et le vainqueur de la première édition de cette compétition, en 2019.

Pour ce match, l’Allemagne semble s’organiser en 3-4-3, avec Woltemade en 9 devant Sané et Wirtz. Goretzka et Pavlovic sont associés au milieu, avec Kimmich et Mittelstadt. Anton, Tah et Koch seront devant le but de Ter Stegen. Pour le Portugal, l’éternel Cristiano Ronaldo mènera un 11 avec les deux Parisiens Joao Neves et Nuno Mendes. Fernandes sera le n°10 du 4-2-3-1 lusitanien.

Les compositions

Allemagne : Ter Stegen - Anton, Tah, Koch - Kimmich (cap.), Pavlovic, Goretzka, Mittelstadt - Sané, Wirtz, Woltemade

Portugal : Costa - Joao Neves, Dias, Inacio, Nuno Mendes - Neves, Silva - Trincao, Fernandes, Neto - Ronaldo (cap.)

Suivez ce match avec notre direct commenté !