OL : Alexandre Lacazette n’a pas digéré l’épisode Fabio Grosso

De retour en forme avec l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (32 ans) a inscrit 12 buts en 20 matches de Ligue 1 cette saison et reste sur dix buts marqués lors des dix derniers matches de Championnat. L’international français revient de loin, lui qui avait été mis sur le banc par Fabio Grosso, l’ex-coach rhodanien, remplacé au cours de la saison par Pierre Sage. Un moment sur lequel le capitaine des Gones a souhaité revenir, avant un match décisif contre le RC Lens ce dimanche (20h45).

«Je ne le sens pas dès le début. J’ai envie de croire au projet avec ce nouveau coach, mais je pense que c’est quelqu’un qu’on aurait du avoir plus tôt, au moment de la préparation physique. Mais ensuite, il y a des raisons pour lesquelles il me met sur le banc qui me plaisait pas trop. Cela reste entre lui et moi. Mais ce n’est pas facile d’aller sur le banc, surtout quand ton équipe de cœur est en bas du classement. Je pense que c’est bien d’avoir un coach qui comprend comment fonctionne l’équipe, plus proche des joueurs et c’est ce qu’il a su faire depuis qu’il est là», a-t-il assuré sur Prime Video.