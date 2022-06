Gareth Southgate estime que Jack Grealish peut progresser tactiquement

La suite après cette publicité

Après le match nul face à l'Allemagne (1-1), le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate est revenu sur ce qu'il attendait de ses ailiers, expliquant pourquoi il n'avait pas titularisé Jack Grealish : «au début du match, le défi pour les joueurs couloirs était d'attaquer, de défendre et d'essayer de marquer des buts - un niveau tactique élevé et vous devez être parfait - et c'est un domaine dans lequel Jack peut s'améliorer.»

Le faisant entrer sur le terrain pour les 20 dernières minutes, le technicien anglais a apprécié ce qu'il a vu : «ce qu'il a fait, c'est porter le ballon lorsque le jeu s'est ouvert avec un peu plus d'espace et d'opportunités. L'impact que lui et Jarrod Bowen ont eu a été très important dans ces zones offensives. Il y a un bon défi parmi ces joueurs, mais nous devons continuer à les pousser.»