Allemagne - Angleterre : les notes du match

C'est probablement la poule la plus relevée de cette Ligue A de la Ligue des Nations. Avec l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne et l'Angleterre, difficile de désigner un favori pour terminer à la première place. Ces deux dernières nations s'affrontaient d'ailleurs ce soir à l'Allianz Arena de Munich pour le compte de cette deuxième journée de la phase de groupes. Les Germaniques sortaient d'un nul face à l'Italie (1-1), pendant que les Britanniques s'étaient inclinés sur le score de 1-0 face à la Hongrie. Un résultat décevant qui devait pousser les troupes de Gareth Southgate à faire bien mieux ce soir.

Pourtant, ce début de match où on avait plus ou moins des équipes types des deux côtés, était plutôt dominé par les locaux, avec un bon Musiala devant, alors qu'Hofman voyait son but être refusé de quelques centimètres (23e). L'Angleterre répondait via Kane notamment, mais ce sont toujours les Allemands qui faisaient la loi. Mais il n'y avait pas tant de spectacle que ça au final si ce n'est cette opportunité de Musiala juste avant la pause, avec des duels assez costauds et peu de réelles occasions.

Kane offre un point aux Anglais

Au retour des vestiaires, la sélection d'Hansi Flick allait cependant être bien plus clinique. Kimmich trouvait ainsi Jonas Hofmann dans la surface, côté droit. Ce dernier pivotait, puis expédiait une frappe puissante au fond des filets (1-0, 51e). Les Anglais avaient du mal à réagir malgré une tentative de Bellingham bien boxée par Neuer, et les Allemands géraient plutôt bien leur avance, pas franchement inquiétés par les amis de Darmanin. Et les quelques fois où ils étaient en situation intéressante, les coéquipiers de Raheem Sterling n'en profitaient pas. Pickford était de son côté décisif pour empêcher les Allemands de faire le break, via des interventions devant Müller (70e) et Werner (75e).

Seulement, en toute fin de partie, les Three Lions allaient recevoir un coup de pouce du destin, ou plutôt de Schlotterbeck, qui fauchait Kane dans la surface. Sur penalty, la vedette de Tottenham ne tremblait pas et égalisait (1-1, 88e), permettant aux siens de grappiller un score de parité assez peu mérité au vu du déroulement de la rencontre. Avec ce point du nul, l'Allemagne reste troisième, alors que l'Angleterre est dernière, les deux équipes n'ayant pas gagné. Lors de la prochaine journée, la Nationalmannschaft aura un duel a priori plus abordable face à la Hongrie, alors que les Anglais défieront l'Italie.

L'homme du match, Kimmich (7) : omniprésent au milieu de terrain, il a réalisé un gros travail en réussissant à faire des différences et en récupérant de nombreux ballons avant de rapidement chercher ses attaquants. Sur l’ouverture du score, le milieu du Bayern délivre un magnifique ballon pour Hoffmann qui a pu aller marquer (51e, 1-0). Il a mis énormément d’impact et d’envie dans tout ce qu’il a effectué.

Allemagne

Neuer (6,5) : il a joué énormément de ballons au pied et comme à son habitude, il a été assez bon dans cet exercice. Le portier allemand a réalisé une première intervention maitrisée sur une frappe puissante de Kane (7e), il s’est ensuite fait peur en relâchant un ballon après un duel aérien avec Maguire, mais heureusement pour lui Kane loupait le cadre (27e). Le gardien munichois s’est rassuré juste avant la mi-temps en effectuant une belle parade sur une frappe puissante de Saka (45e+1). Au retour des vestiaires, il s’est encore illustré en repoussant bien une tentative de Bellingham (53e), avant de réaliser un incroyable arrêt sur sa ligne devant Kane (77e). Le portier allemand s’est finalement incliné sur un penalty d’Harry Kane qui l'a pris à contre-pied (88e, 1-1).

Schlotterbeck (5,5) : il a réalisé un match très sérieux sur son côté gauche en gagnant beaucoup de duels face aux attaquants anglais. Il n’a pas hésité à se porter vers l’avant pour apporter le surnombre et centrer. En fin de rencontre, il a été malheureux en concédant un penalty après une glissade dans la surface qui a déséquilibré Kane (85e).

Rüdiger (6,5) : le nouveau défenseur du Real Madrid a fait un bon match en réalisant de très bonnes interventions et en mettant beaucoup d’impact dans les duels face aux attaquants anglais qui ont eu du mal à l'éliminer. Il a bien rassuré sa défense même quand l’Angleterre mettait une grosse pression. Un match plus que solide donc.

Klostermann (5,5) : il a eu un petit peu de mal en début de rencontre face à Sterling avant de progressivement rentrer dans son match et gagner de plus en plus de duels face à l’ailier anglais. Il a réalisé un retour exceptionnel en fin de rencontre pour empêcher ses adversaires d’égaliser (85e), mais c'était peu de temps avant le penalty de Kane qui a offert un point aux Three Lions.

Hofmann (6) : le milieu de la Mannschaft a eu beaucoup de mal en début de rencontre notamment dans les duels. Il a été très peu trouvé sur son côté droit, même s’il aurait pu ouvrir le score sur l’un de ses premiers ballons, mais son but était refusé pour un hors-jeu (23e). En début de seconde période, c’est finalement lui qui a inscrit le premier but du match : sur une superbe passe de Kimmich, il a récupéré le ballon dans la surface et a trompé Pickford d'une frappe puissante (51e, 1-0). Il a été remplacé à la 65e minute par Gnabry . L’attaquant munichois a tenté d’apporter le danger en effectuant de nombreux appels mais il n’a pas souvent été trouvé.

Gündogan (6) : il a fait parler son expérience au milieu du terrain pour effectuer de bonnes récupérations avant de tenter de lancer des attaques rapides. Le milieu de City est monté en puissance et il a effectué un gros travail dans l’entrejeu, faisant parfois parler sa qualité technique pour se sortir de situations compliquées. Auteur d’un gros match, il a été remplacé par Sané à la 84e minute .

Raum (6,5) : dès les premières minutes, il s’est porté vers l’avant sur son côté gauche en multipliant les courses offensives pour aller provoquer la défense anglaise et délivrer quelques centres très dangereux. Défensivement, il a effectué de nombreux retours pour contrer les attaques adverses. Mais ce qu'on retient de son match, c'est qu'il a plus que deux poumons !

Müller (6) : le buteur allemand a été dangereux dès le début du match. Très bien placé, il a effectué de bons décalages et fait des différences, il a également réussi à récupérer quelques ballons très hauts sur le terrain pour lancer des attaques rapides. En seconde période, il aurait pu marquer mais Pickford repoussait bien sa reprise de volée au second poteau (70e). Il a été remplacé par Goretzka à la 76e minute .

Musiala (5,5) : l’ailier bavarois n’a pas été en réussite en début de rencontre en loupant quelques contrôles et des passes, mais sa vitesse, son envie et sa capacité de percussion lui ont permis de faire quelques différences pour apporter le danger. Il a eu une belle occasion d’ouvrir le score mais sa reprise de volée était trop axiale pour inquiéter Pickford (45e). En deuxième période, il a été légèrement moins en vue et il a logiquement été remplacé par Werner à la 65e minute . Très remuant en attaque, le nouvel entrant aurait rapidement pu s’illustrer mais sa tentative était bien stoppée par Pickford (75e).

Havertz (5) : il est tout de suite rentré dans son match en allumant la première mèche de la rencontre, mais sa frappe à ras de terre était captée par le gardien adverse (3e). Le buteur allemand a fait un gros travail dos au but pour créer des décalages, il a livré de beaux duels face aux défenseurs anglais et a réussi à remporter de nombreux ballons de la tête. Replacé sur un coté en fin de rencontre, il s’est souvent réaxé pour venir participer à la construction des offensives de son équipe.

Angleterre