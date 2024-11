Real Madrid : ça se complique pour Raúl

Raúl González est menacé. Assis sur le banc de la Castilla - la réserve du Real Madrid - depuis 2019, la légende merengue pourrait bientôt être évincée à cause des mauvais résultats de son équipe, et ce alors que son départ en fin de saison est déjà acté. Actuellement avant-derniers de Primera Federacion, la troisième division espagnole, les jeunes madrilènes sont en crise et leur entraîneur pourrait être dirigé vers la sortie.

Avec seulement huit buts inscrits en 10 match cette saison, les hommes de Raúl González sont la 16e attaque de leur championnat. Une manque d’efficacité criant que n’arrive pas à résoudre l’ancien avant-centre de la Casa Blanca mais qui pourrait bien lui coûter sa tête. S’il a encore un peu de crédit auprès des dirigeants madrilène, Raúl est cependant dans l’urgence pour trouver une solution.