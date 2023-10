Real Madrid : Kepa Arrizabalaga veut faire oublier Thibaut Courtois

Il y a encore trois mois, il n’était pas prévu au casting. Participant à la pré-saison du côté de Chelsea, Kepa Arrizabalaga n’était pas sûr d’être titulaire avec les Blues. Finalement, il se retrouve gardien titulaire au Real Madrid. Le portier de 29 ans ne pouvait difficilement s’attendre à un tel revirement de situation. Celui-ci est intervenu de manière assez tragique puisque le titulaire des Merengues, Thibaut Courtois, était victime d’une rupture du ligament croisé. Ce grand fan d’Iker Casillas a finalement fait son choix assez rapidement quand la Casa Blanca est venu toquer à sa porte. «C’est vrai qu’à Chelsea, Pochettino voulait que je reste et m’a dit que j’allais jouer, qu’il me faisait confiance, mais je pensais qu’un changement me conviendrait. Thomas Tuchel (entraîneur du Bayern Munich ndlr) m’a appelé. Nous étions sur le point d’aller à Munich. En raison de circonstances telles que la blessure, malheureusement d’un collègue, la possibilité d’aller à Madrid m’a été donnée. En fin de compte, le Real Madrid est le Real Madrid. Quand le Real Madrid vous appelle, il n’y a pas grand-chose à penser» a-t-il expliqué à Marca.

En concurrence avec Andriy Lunin, Kepa Arrizabalaga a rapidement eu les faveurs de Carlo Ancelotti par rapport au jeune ukrainien. Sur le banc contre Almeria quelques jours après son arrivée (victoire 3-1), l’ancien de l’Athletic Club a ensuite fait le travail contre le Celta de Vigo avec une courte victoire 1-0 et un premier clean sheet. Une première idéale avec le maillot merengue : «j’ai essayé de le porter (le maillot du Real Madrid ndlr) avec la plus grande tranquillité. Petit à petit, j’apprends à connaître mes coéquipiers et ce que veut le coach. Cela fait maintenant une semaine et quelques jours que je suis avec tous mes collègues. Je suis heureux d’apporter mon grain de sable sur le terrain. Petit à petit, je m’adapte. Je suis le dernier arrivé et je veux aider. Je suis heureux avant tout de la cage inviolée, du résultat et des trois points.» Kepa Arrizabalaga a ensuite disputé les 10 matches qui ont suivi. Il compte déjà 5 clean sheets pour 9 buts encaissés avec les Madrilènes. Le bilan collectif est positif également avec 9 victoires, 1 nul et 1 défaite avec le droitier sur le terrain. Dans une bonne dynamique, il n’est pas contesté et a plutôt répondu présent dans les prestations de son équipe.

Un bilan positif, mais des critiques sur ses sorties

Néanmoins, quelques critiques sont intervenus lors de la victoire 3-2 contre le Napoli où il n’a pas été irréprochable sur le but de Leo Østigård, mais il peut compter sur l’appui de son coach Carlo Ancelotti. «Chaque joueur a ses propres caractéristiques. Il est formidable entre les poteaux et il a fait une superbe parade en première période, mais il souffre sur les ballons aériens. Personne n’est parfait. Même pas toi. Je suis très beau, mais je ne suis pas parfait non plus» avait expliqué le technicien transalpin sur le ton de l’humour. Néanmoins, cet aspect du jeu reste la principale critique qu’on lui fait au pays de Cervantés. Kepa Arrizabalaga est conscient qu’il peut faire mieux dans ses sorties aériennes. «Je suis d’accord que je dois m’améliorer, car je crois à l’amélioration constante. Je m’analyse et je me vois après chaque match et j’analyse chaque jeu, chaque détail. Évidemment, je dois m’améliorer dans tout, essayer de m’améliorer chaque jour, constamment. Il y a des séquences, et il y a des matchs avec certaines actions et dans d’autres, il y en a des différentes. Il faut s’adapter, travailler et améliorer ses performances» a-t-il confié à AS.

Si des choses restent à parfaire, pour le moment le joueur livre un bilan très positif de son aventure madrilène : «je qualifierais mes deux mois ici de très positifs. En équipe, nous sommes dans une bonne dynamique. Nous avons bien commencé la saison, même si elle est longue et qu’il faut continuer. Nous sommes sur la bonne voie, nous prenons des mesures et nous nous sentons mieux. La saison est longue et les notes sont données à la fin.» Prêté sans option d’achat et devant retourner logiquement à Chelsea en juin prochain, Kepa Arrizabalaga sait qu’il a encore beaucoup à prouver s’il veut espérer rester plus longtemps du côté de la Casa Blanca : «je l’ai dit le jour de la présentation et j’y pense encore, mais nous ne sommes pas en ce moment pour négocier mon contrat. Nous sommes en octobre et au milieu de nombreux matchs. Désormais, l’accent est mis sur chaque match et chaque séance d’entraînement.» Pour le moment dans le positif, le bilan de Kepa Arrizabalaga risque bien d’être requalifié suite au choc de ce samedi et le Clàsico contre le FC Barcelone. Reste à savoir si le portier espagnol restera dans le vert ou glissera dans le rouge.