LdN : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Une victoire et un match de qualité, Didier Deschamps pouvait avoir le sourire après le match des Bleus face à l'Autriche (2-0). Il a confirmé avoir pris du plaisir devant cette rencontre.

« Oui très satisfait, de par le contenu et la victoire évidemment. On a fait ce qu'il fallait en ayant énormément d'occasions et une très bonne maîtrise. On a eu peu de temps pour préparer ce match-là. Au niveau du collectif aussi, tout le monde a fait les efforts. Beaucoup de positif ce soir », a-t-il déclaré sur M6.