Süper Lig : la folle décision après l’arrêt de Galatasaray - Adana Demirspor

La guerre entre Galatasaray et Fenerbahce, les deux rivaux historiques du football turc qui se battent à nouveau cette année pour le titre, pourrait amener la Fédération de football à évaluer la possibilité de nommer un arbitre étranger pour le derby qui se jouera le lundi 24 avril à 18h et qui pourrait être décisif pour le championnat. Les deux noms rapportés par Fanatik sont ceux d’Istvan Kovacs (Roumanie) et de Slavko Vincic (Slovénie). La saison dernière, Vincic a arbitré la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, tandis que Kovacs a arbitré la finale de la Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et l’Atalanta.

Deux noms très importants pour dissiper tout doute sur la régularité du tournoi dans un moment très délicat, caractérisé par des accusations et des soupçons. La situation, déjà critique ces dernières années au milieu de protestations bruyantes et d’attaques honteuses, s’est aggravée le 9 février dernier, lorsqu’un penalty accordé après une supposée simulation de Dries Mertens a conduit Adana Demirspor à quitter le terrain après trente minutes. La confiance dans les institutions et dans l’arbitrage est désormais nulle et pour restaurer un minimum de crédibilité, la Fédération est prête à se tourner vers des professionnels européens estimés.