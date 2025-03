OL : Clinton Mata a apprécié la réaction face à Brest

Interrogé au micro de DAZN après la victoire (2-1) de l’Olympique Lyonnais face au Stade Brestois, Clinton Mata, une nouvelle aligné dans un rôle de défenseur central, a logiquement savouré le succès renversant des siens. Le joueur de 32 ans a notamment souligné l’état d’esprit de ses coéquipiers, qui n’ont jamais rien lâché malgré l’ouverture du score brestoise.

La suite après cette publicité

«En première période, ils nous ont posé des problèmes, on a forcé un peu en essayant de trouver la solution dans l’axe mais il fallait passer par les côtés, on a réglé ça en seconde période et on a trouvé la solution avec plus d’espaces et on a mieux trouvé nos attaquants. Si on veut attendre nos objectifs, il faut tout donner et on l’a encore montré aujourd’hui. Même en étant mené, on a rien lâché».