Jean-Michel Aulas dément sa candidature à la mairie de Lyon

Que va faire Jean-Michel Aulas dans les prochains mois ? Voilà une question qui anime toute la région lyonnaise depuis maintenant quelques semaines. Alors que des rumeurs ont évoqué la possibilité que l’ancien dirigeant de l’OL tente de revenir sauver le club, la question des élection municipales lyonnaise s’est posée, Aulas étant très bien placé dans les sondages pour devenir le prochain maire de Lyon.

La suite après cette publicité

Au micro de RMC, Jean-Michel Aulas a rappelé qu’une candidature à la mairie lyonnaise n’était pas dans ses plans immédiats : «Comme toujours, quand on a un passé entrepreneurial et sportif, on a cette faculté à résoudre les problèmes. S’il devait y avoir éventuellement les deux choses, il faudrait probablement prioriser. Aujourd’hui, on n’en est pas là, le mandat politique n’est absolument pas d’actualité officielle. Je me consacre à 100% à la fédération.» À un an des élections, l’ex-président de 73 ans ne représente donc pas encore une option officielle pour les habitants lyonnais.