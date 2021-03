Le Real Madrid durcit le ton avec Sergio Ramos !

La suite après cette publicité

Les différentes échéances auxquelles a dû faire face le Real Madrid ces dernières semaines, sur la scène européenne surtout, ont un peu fait oublier ce dossier délicat. La fin du contrat du capitaine madrilène approche pourtant à grand pas, et pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée. Selon les différents médias ibériques, les deux parties font face à un désaccord sur un point crucial. Ils expliquent notamment que le numéro 4 souhaite conserver son salaire actuel, ce que Florentino Pérez ne souhaite pas lui accorder.

Ces derniers jours, le Real Madrid est revenu à la charge avec une nouvelle proposition dont les détails financiers n'ont pas fuité. On sait cependant qu'il s'agit d'un bail d'un an avec une saison supplémentaire en option. Mais dans la tête de l'état-major madrilène, c'est très clair : cette offre sera la dernière. Et surtout, elle a une date d'expiration comme l'explique Marca ce samedi.

On sera fixé fin mars

Sergio Ramos a ainsi jusqu'à la fin du mois pour accepter - ou refuser - cette proposition. Un ultimatum nécessaire pour le Real Madrid, qui doit déjà commencer à préparer la saison prochaine. Le joueur en est conscient, et même d'un point de vue purement personnel, il souhaite que la question de son avenir soit réglée au plus vite. Le média ibérique explique que la semaine à venir pourrait être décisive.

Toujours selon la publication espagnole, la tendance serait tout de même bien positive. Le président et le capitaine merengue s'entendent particulièrement bien et s'il fallait parier, la cote de la prolongation serait particulièrement basse puisqu'elle est l'option la plus probable à ce jour. Il n'y a plus qu'à attendre la signature de Ramos, alors qu'aucun autre club ne semble vraiment en course pour attirer l'Andalou.