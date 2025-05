Liverpool : le successeur de Trent Alexander-Arnold en approche !

Le mercato estival de Liverpool commence. Déjà champion d’Angleterre, le club coaché par Arne Slot a déjà convenu la prolongation de Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Trent Alexander-Arnold va lui quitter les Reds pour aller librement au Real Madrid. Cela va donc laisser un vide dans le couloir droit de la défense où seul le prometteur Conor Bradley peut évoluer. Désirant lui recruter un concurrent, Liverpool a donc pris la destination de l’Allemagne et notamment du Bayer Leverkusen afin de se renforcer.

La suite après cette publicité

Le club anglais est en discussions avancées avec le Néerlandais Jeremie Frimpong (24 ans) qui reste sur une saison solide avec le Werkself avec 5 buts et 12 offrandes en 48 matches. Épanoui au sein du club allemand, Jeremie Frimpong reste néanmoins attiré par un retour en Premier League après avoir été formé à Manchester City. Selon les informations de Kicker, un accord est proche et il ne reste que des détails à régler. Liverpool est d’ailleurs prêt à payer les 40 millions d’euros de sa clause libératoire et lui offre un contrat de cinq ans.