MU : Erik ten Hag fait le bilan de sa première en Premier League

Battu par Brighton (1-2) pour son premier match à domicile, Manchester United débute mal sa nouvelle saison de Premier League. Erik ten Hag, le manager des Red Devils, a tiré un premier bilan de cette contre-performance. « Bien sûr, c'est un échec et une véritable déception. Je savais dès le départ que ce ne serait pas facile.

«Nous avons donné deux balles faciles et l'organisation n'était pas bonne. Il est clair qu'en deuxième mi-temps, nous étions meilleurs au milieu de terrain avec Eriksen plus bas et Ronaldo en pointe. Nous avons créé du jeu et Rashford a eu deux bonnes occasions, c'est dommage que nous n'ayons pas marqué. Je ne suis pas satisfait, pas du tout (...) Nous devons en tirer les leçons et apprendre rapidement. Cette équipe, c'est un travail d'enfer. Nous allons devoir beaucoup travailler » a-t-il déclaré en après-match.