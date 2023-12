Al Nassr : la rumeur d’un retour en Europe de Seko Fofana tuée dans l’oeuf

Parti l’été dernier de Lens pour rallier l’Arabie Saoudite, Seko Fofana a déjà disputé 17 matches toutes compétitions confondues avec Al-Nassr (2 buts) et cotoie désormais Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte ou encore Sadio Mané. Heureux et épanoui dans son nouvel environnement, le milieu international ivoirien de 28 ans est un comme un poisson dans l’eau en Saudi Pro League loin de l’Europe. Ce qui n’a pas empêché une rumeur de se propager telle une traînée de poudre sur ses envies de retour en Europe, lui qui a quitté le RC Lens l’été dernier en échange d’un transfert à 25 M€ pour rejoindre Al-Nassr.

Malheureusement pour les fans du joueur qui espéraient revoir ses folles chevauchées balle au pied dans un club européen, Fofana ne pense qu’à son club et à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera dans son pays. Selon nos informations, un départ n’est pas à l’ordre du jour. L’ancien Lensois est heureux à Al-Nassr qui ne compte pas se séparer de son milieu de terrain cet hiver et le considère d’ailleurs comme un élément clé de son effectif. Un départ n’a donc jamais été envisagé, et ce, malgré les sollicitations de nombreux clubs européens.