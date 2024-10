Vidéo : Noa Lang climatise le Parc des Princes et le PSG

Ce mardi, le PSG avait à cœur de glaner un deuxième succès en Ligue des Champions cette saison. Face au PSV à domicile, les Parisiens ont réalisé une première période assez maussade. Et malgré quelques opportunités dangereuses, les hommes de Luis Enrique ont cruellement manqué de réalisme.

La suite après cette publicité

En face, le club néerlandais a joué chacune de ses opportunités à fond et cela a payé. Sur un contre anodin, Noa Lang a ouvert le score. Trouvé sur la gauche par Ismael Saïbari, l’ailier de 25 ans a percuté et a trompé Gianluigi Donnarumma avec une frappe rasante sur la droite du portier italien. Le Néerlandais n’a pas manqué de célébrer allégrement ce but fantastique.