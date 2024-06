Manchester City déclare la guerre à la Premier League !

Le torchon brûle entre Manchester City et la Premier League. Malgré 6 sacres lors des 7 dernières saisons du championnat d’Angleterre, les Sky Blues sont dans l’oeil du cyclone. La raison ? 115 accusations d’avoir violé les règlements et les règles financières de la Premier League. Une audience est d’ailleurs prévue lundi prochain et devrait durer deux semaines au bout duquel on saura qui aura remporté le bras de fer entre Manchester City et la Premier League. L’équipe coachée par Pep Guardiola risque de lourdes sanctions comme des amendes importantes, un retrait de points pour la prochaine saison ou bien une relégation administrative. Alors que l’instance qui gère la première division anglaise a dégainé, la réponse est vite arrivée de la part de l’équipe mancunienne.

En effet, les Sky Blues ont décidé de répondre en portant plainte contre la Premier League comme le révèle The Times. L’équipe sous pavillon émiratie a soumis un document juridique de 165 pages en affirmant être victime de discrimination et a qualifié les règles imposées comme une " tyrannie de la majorité" considérant que ses rivaux ont poussés pour l’instauration de ces règles afin d’étouffer leurs succès sportifs. Ces règles viennent d’une réforme datant de décembre 2021 peu après le rachat de Newcastle United par l’Arabie saoudite. Celles-ci visent à empêcher les clubs de gonfler les accords commerciaux qu’ils ont avec les partenaires surtout si ces derniers sont liés avec les propriétaires du club.

Un schisme au sein de la Premier League

Un point de discorde qui rend le conflit d’autant plus important pour l’issue de la Premier League. Si jamais Manchester City obtient gain de cause, cela pourrait offrir bien plus de latitude aux partenaires dans leurs contrats de sponsoring. Sans évaluation de la Premier League, cela permettra des dérives comme des contrats gonflés artificiellement pour offrir plus de puissance financière aux clubs. Cela a poussé entre 10 et 12 clubs de Premier League à se ranger derrière le championnat avec des preuves à l’appui et des témoins.

Manchester City a de son côté reçu le soutien d’un autre club qui s’est rangé de son côté selon le média anglais. Les Mancuniens réclament par ailleurs des dommages et intérêts pour les pertes subies en raison des règles mises en place qu’ils considèrent comme illégales. Le montant choisi et la part de revenus qui ne sont pas arrivés suite à des projets retardés et annulés et se chiffreraient à plusieurs dizaines de millions d’euros. Du 10 au 21 juin prochain, le conflit Manchester City-Premier League risque bien d’animer l’actualité et risque de créer un bouleversement majeur pour le football anglais.