Le FC Barcelone veut s'offrir Sergiño Dest

Le FC Barcelone est sur tous les fronts pour se renforcer. Après les inévitables Neymar et Lautaro Martinez évoqués, on a appris que Miralem Pjanic pourrait rejoindre le club sous forme d'échange avec Arthur Melo. Et désormais, c'est un nouveau nom, moins connu que les précédents, qui est cité pour signer cet été en Catalogne. Celui de Sergiño Dest (19 ans), sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2022.

Le latéral droit de l'Ajax Amsterdam, formé chez les Lanciers, a disputé 35 matches cette saison et est incontestablement l'un des futurs meilleurs à son poste. Selon l'émission de télévision néerlandaise Veronica Inside, son arrivée serait en bonne voie. L'international américain (3 sélections) a même refusé les approches du Bayern Munich à en croire les informations révélées par l'émission. Dest pourrait alors remplacer Emerson, prêté au Betis jusqu'en juin 2021. Affaire à suivre.