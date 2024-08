Paulo Dybala refuse finalement l’Arabie saoudite !

C’est un improbable revirement de situation. Depuis plusieurs semaines, Paulo Dybala discute avec le club saoudien d’Al-Qadsiah. La Roma était même d’accord pour se séparer de son joueur et un accord était tout proche d’être trouvé. L’Argentin devait ainsi signer un contrat de 3 ans et toucher un salaire de 15 millions d’euros nets par saison. Mais finalement, contre toute attente et alors que la Roma cherchait déjà son remplaçant, le joueur a décidé de faire volte face.

La suite après cette publicité

Sur son compte Instagram, l’attaquant de 30 ans publié un message pour officialiser son choix de rester : «Merci Roma… A dimanche». Il a bien refusé la proposition saoudienne et jouera encore en Italie cette saison. Selon Sky Italia, son choix est motivé par l’amour qu’il porte au club et aux supporters. Il a déjà informé sa direction de son choix. Et sa décision a été saluée publiquement par sa compagne ainsi que plusieurs joueurs dont l’ancien parisien Paredes.