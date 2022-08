Maroc : Walid Regragui nouveau sélectionneur

Après l'annonce du départ de Vahid Halilhodzic, à quelques mois du début de la Coupe du monde, le Maroc a annoncé l'arrivée de Walid Regragui en tant que nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. Après avoir gagné la Ligue des champions africaine puis le Championnat avec le Wydad Casablanca cette saison, le jeune coach de 46 ans arrive donc à seulement quelques mois du Mondial. L'ancien international marocain (45 sélections) aura la lourde tâche de faire briller sa sélection avec seulement deux matches amicaux avant l'échéance.

C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi que le président de la fédération Faouzi Lekjaa a présenté officiellement Walid Regragui. Une annonce sans vraiment de suspens puisque le coach franco-marocain était fortement pressenti depuis plusieurs semaines.« Nous sommes heureux de vous accueillir ici aujourd’hui pour vous présenter le nouveau sélectionneur du Maroc : Walid Regragui» a annoncé Lekjaa. Il est nommé jusqu'à la Coupe du monde 2026. Il aura comme objectif d'atteindre au minimum la demi-finale de la CAN 2023.

Welcome to our new coach @WalidRegraguiof 🌟#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/WRUIoa7fN9