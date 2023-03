OM : la réponse énigmatique de Mattéo Guendouzi sur son avenir

La suite après cette publicité

Cet hiver, alors qu’on ne s’y attendait pas forcément, Mattéo Guendouzi a été annoncé sur le départ. Du haut de ses 23 ans, le milieu de terrain marseillais était fortement courtisé de l’autre côté de la Manche. Plusieurs clubs de Premier League se sont montrés intéressés dont un en particulier : Aston Villa. Nous vous révélions d’ailleurs qu’Unai Emery avait déjà échangé avec le joueur qu’il appréciait énormément et qu’il voulait dans son équipe dès janvier. Guendouzi n’était d’ailleurs pas contre retravailler avec lui puisqu’il est resté en très bon terme avec son ancien coach chez les Gunners. Cet hiver, on évoquait alors une possible offre d’environ 30 millions qui pouvait bien convaincre l’OM. Mais finalement, Mattéo Guendouzi était resté chez les Phocéens qui avaient déjà anticipé son départ avec l’arrivée d’Azzedine Ounahi.

Ce jeudi en conférence de presse, Mattéo Guendouzi a été questionné sur son avenir qui est de plus en plus flou du côté de l’OM. Et l’international français a confirmé qu’il avait bien eu des offres cet hiver. «C’est vrai que cet hiver, j’ai eu des sollicitations, des propositions de club, mais je ne me sentais pas de partir. Je suis bien ici et j’avais envie de terminer la saison avec l’objectif d’atteindre la qualification en C1. Il reste 10 matchs, je vais me concentrer sur ça pour accomplir nos missions, mais cet été, il y aura des discussions avec le club, c’est sûr. On verra ce qu’il se passera, mais ce n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant», a-t-il d’abord confié. L’ancien du Hertha Berlin a aussi expliqué qu’il n’avait pas besoin de quitter l’OM pour poursuivre sa progression, même si sa manière d’évoquer son passage à l’OM durant cette conférence de presse avait des allures de bilan de son passage dans le sud de la France. «Moi, je veux toujours continuer à grandir, je l’ai bien fait à l’OM depuis mon arrivée, ce club peut m’apporter beaucoup. La question d’où je jouerai dans 2-3-4 ans, on ne peut pas y répondre. Je suis heureux ici et après, on verra cet été. D’abord, je suis concentré sur les objectifs comme je l’ai dit. (…) Signer à l’OM a été le meilleur choix de ma carrière. Je prends du plaisir sûr et en dehors avec ma famille. J’aurais vraiment voulu ramener un trophée à ce club et ses supporters. Je le veux toujours que ce soit cette saison ou dans les années futures.» Voilà qui est clair. Ou pas…

