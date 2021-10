Mura - Stade Rennais : les compositions sont tombées

Troisième match de Ligue Europa Conference qui se déplace en Slovénie pour affronter le NS Mura. À domicile, ces derniers se présentent en 3-4-3 avec Matko Obradović dans les cages. Devant lui, Žan Karničnik, Matic Maruško et Jan Gorenc prennent place. Les rôles de pistons sont assurés par Žiga Kous et Klemen Šturm tandis que Nik Lorbek et Tomi Horvat forment le double pivot. Enfin, Nardin Mulahusejnović est accompagné par Klemen Pucko et Mitja Lotrič en attaque.

De son côté, Rennes opte pour un 4-4-2 avec Alfred Gomis comme dernier rempart. La défense est constituée d'Hamari Traoré, Warmed Omari, Nayef Aguerd et Adrien Truffert. Baptiste Santamaria et Flavien Tait sont associés dans l'entrejeu tandis que Benjamin Bourigeaud et Kamaldeen Sulemana prennent les couloirs. Enfin, le duo d'attaque est constitué de Serhou Guirassy et Gaëtan Laborde.

Les compositions :

Mura : Obradović - Karničnik, Maruško, Gorenc - Kous, Lorbek, Horvat, Šturm - Pucko, Mulahusejnović, Lotrič

Rennes : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Tait, Sulemana - Guirassy, Laborde