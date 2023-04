Mondial 2023 (F) : Nike présente les nouveaux maillots de la France et de ses sélections

Après l’arrivée d’Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine de football, voilà une nouvelle annonce concernant Wendie Renard et ses partenaires. Nike a présenté ce lundi les nouveaux maillots des Bleues, qui seront portés notamment pour la Coupe du Monde 2023, prévue cet été (20 juillet - 20 août), en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Concernant la tunique domicile des joueuses tricolores, on retrouve un bleu plus clair qu’à l’accoutumé, alors que le maillot extérieur des Bleues peut fortement rappeler celui de leurs homologues masculins de ces derniers mois, notamment pour le Mondial 2022 au Qatar.

À lire

Erling Haaland signe un nouveau contrat avec Nike

Nike met l’art en lumière pour ses nouveaux maillots

« Évoquant l’histoire riche du football féminin français, la collection de l’Equipe Nationale Française s’inspire de l’Orphisme, un mouvement artistique popularisé dans les années 1920, époque à laquelle les premières équipes françaises de football féminin ont fait leur apparition sur le terrain. Le maillot de l’Equipe de France présente des teintes bleu clair et lilas, qui rappellent les maillots des équipes des années 1920. Le maillot blanc de l’Equipe de France est orné d’un motif peint à la main, découpé en forme d’hexagone, qui rappelle l’art de l’Orphisme », indique le communiqué publié pour l’occasion.

Comme précisé par Nike, qui demeure au passage l’équipementier habillant le plus de sélections féminines sur le marché avec pas moins de 13 Fédérations partenaires (dont l’Angleterre, le Brésil, les Pays-Bas ou encore les États-Unis), ces nouveaux maillots sont « adaptés aux besoins des footballeuses d’aujourd’hui », et « présentent une nouvelle coupe et des matériaux innovants adaptés aux mouvements spécifiques de la femme. » À noter aussi que cette petite nouveauté répond à une démarche éco-responsable.

« Les designers Nike ont pris en compte le développement durable dans tous les aspects des nouvelles tenues. Le maillot et le short sont fabriqués en polyester 100 % recyclé à partir de bouteilles en plastique recyclées, et les écussons des fédérations, les Swooshes et les bordures des uniformes sont fabriqués en Nike Grind à 100 % et ce, pour la première fois dans un kit Nike à ce niveau. Les vêtements sont également fabriqués de manière à réduire considérablement les déchets de tissu. […] Le prototypage numérique réalisé par l’équipe de conception a également contribué à réduire les déchets. En utilisant des machines de pointe dotées de capacités de création de produits, les designers ont réduit le nombre d’échantillons et de prototypes créés (qui deviennent par la suite des déchets) d’environ 75 % par rapport aux années précédentes. »

La marque à la virgule en a profité pour dévoiler au grand jour l’ensemble des nouveaux maillots dédiés aux équipes allant disputer la Coupe du Monde 2023. On retrouve par exemple deux maillots inspirés par la forêt amazonienne pour le Brésil.

Les championnes du monde en titre américaines, elles, arboreront un design spécial qui ne passera pas inaperçu pour le "home kit", conçu sur un modèle intitulé "dripping" et composé de tâches bleues sur un fond blanc.

Pour l’Angleterre, Nike a plutôt tapé dans du classique avec un blanc cassé rendant hommage à la première sélection féminine de 1984 à se qualifier pour une compétition majeure. Pour la tenue extérieure, en revanche, le bleu utilisé sort des sentiers battus et puise son inspiration dans le mouvement Art déco.

En parlant d’art, c’est justement ce sur quoi Nike a voulu s’appuyer pour concevoir les maillots du Portugal. Les tuniques s’inspirent aussi des racines maritimes et à l’artisanat traditionnel portugais. Le maillot "away" devrait lui connaître un sacré succès, puisqu’il comporte les motifs du pays calçada Portuguesa en son sein. Une création très réussie visuellement qui devrait faire des ravages.