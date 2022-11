Pays de Galles - Angleterre : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Ce mardi est marqué par la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022. Dans le groupe B, le Pays de Galles défie l'Angleterre pour un duel 100% Royaume-Uni. Les Dragons s'articulent en 4-3-3 avec Danny Ward dans les cages derrière Neco Williams, Joe Rodon, Chris Mepham et Ben Davies. Ethan Ampadu est positionné en sentinelle auprès de Joe Allen et Aaron Ramsey. Enfin, Kiefer Moore est épaulé par Gareth Bale et Daniel James en attaque.

De leur côté, les Three Lions s'organisent en 4-3-3 avec Jordan Pickford comme dernier rempart. Devant lui, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw forment la défense alors qu'on retrouve Jordan Henderson, Jude Bellingham et Declan Rice dans l'entrejeu. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Marcus Rashford et Phil Foden dans les couloirs.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Pays de Galles : Ward - Williams, Rodon, Mepham, Davies - Allen, Ampadu, Ramsey - Bale, Moore, James

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Foden, Kane, Rashford

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.