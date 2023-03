EdF (U17) : la France dispose de la Suisse et réalise un sans faute

Déjà qualifiée pour l’Euro en Hongrie après deux victoires face à l’Albanie (4-0) et la la Lettonie (2-1), l’Equipe de France masculine des moins de 17 ans affrontait la Suisse pour finir ce Tour Elite en beauté. Tout commençait pour le mieux pour les joueurs de Jean Luc Vannuchi qui ouvraient le score par l’intermédiaire du latéral troyen Yvann Titi (9e, 1-0).Alors que les Français dominaient la rencontre dans tous les compartiments du jeu depuis le début de la rencontre, Mohammed-Amine Boucehnna doublait la mise logiquement d’un superbe ciseau retourné (17e, 2-0). Malgré la domination territoriale des joueurs de Jean Luc Vannuchi et plusieurs situations chaudes devant les cages suisses, le score ne bougeait plus jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les Suisses revenaient sur le terrain avec de meilleures intentions. Modou Minteh se montrait dangereux par deux fois avant de trouver la faille pour réduire le score (65e, 2-1). Quelques minutes plus tard, Mathys Niflore se faisait percuter dans sa surface et l’arbitre sifflait une faute juste avant l’égalisation suisse (72e). Malgré cette petite frayeur, les Français trouvaient les ressources nécessaires pour conserver le score et réussir un sans faute dans ce Tour Elite. L’Equipe de France arrivera en position de force pour l’Euro U17 qui se déroulera en Hongrie du 17 mai au 2 juin prochain.

