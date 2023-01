Cristian Rodriguez met un terme à sa carrière

Cristian Rodriguez, dit Cebolla (L’oignon), ne fera plus pleurer ses adversaires. Le milieu de terrain uruguayen de 37 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur de professionnel. Celle-ci avait tout de même débuté en 2002 à Peñarol, avant de rejoindre le PSG trois ans plus tard. L’international aux 110 sélections (11 buts) évoluait ces derniers mois dans son pays au club de Plaza Colonia.

Rodriguez fut l’un des joueurs les plus emblématiques de la Celeste durant la dernière décennie. Vainqueur de la Copa America en 2011 en plus d’avoir participé aux Coupes du Monde 2014 et 2018 (suspendu en 2010, il n’avait pas été retenu), le gaucher a également porté les maillots de Benfica, Porto ou encore de l’Atlético de Madrid, où il avait atteint la finale de la Ligue des Champions 2014.

