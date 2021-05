LdC : Marco Verratti prévient Kevin De Bruyne

J-1 avant Manchester City-Paris Saint-Germain. Comme le veut la tradition, les deux équipes se sont présentées en conférence de presse à la veille de ce choc cinq étoiles. Côté parisien, Mauricio Pochettino était accompagné de Marco Verratti. L'Italien a livré ses impressions sur Kevin De Bruyne, un joueur qui leur a fait mal mercredi dernier.

«Kevin De Bruyne est un joueur fantastique et très fort. On a déjà joué contre de très grands joueurs. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut rencontrer les meilleurs. Mais il n'y a pas seulement que De Bruyne à Manchester City, il y a plein d'autres bons joueurs. Il faut jouer ensemble, être onze guerriers sur le terrain, être sur chaque ballon avec l'équipe. On va chercher à rendre le match difficile à Kevin De Bruyne ». Le Belge est prévenu !