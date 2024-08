Real Madrid : Endrick réfléchit déjà à un départ cet hiver

Cet été, Kylian Mbappé (25 ans) a rejoint le Real Madrid. Tous les projecteurs ou presque sont braqués sur le Français et sur le nouveau trio qu’il forme avec Vinicius Junior et Jude Bellingham. Rodrygo, lui, est laissé de côté par les médias pendant que le Bondynois occupe le terrain médiatique. Avec tout ça, on en oublierait presque que le jeune Endrick a également posé ses valises dans la capitale espagnole. Recruté à l’hiver 2022 par les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, l’ancien de Palmeiras a fini sa formation au pays avant de s’envoler pour l’Europe à sa majorité. Considéré comme un grand espoir du football auriverde, le joueur de 18 ans s’est lancé dans une nouvelle aventure.

Présenté le 27 juillet à la presse, il a ensuite participé à la tournée aux États-Unis. Utilisé pour la première fois le 31 juillet lors du match amical face à l’AC Milan, il n’a pas forcément brillé. Il a ainsi touché 13 ballons et n’a tenté aucun tir en 45 minutes. Dans le onze lors du Clasico face au FC Barcelone, Endrick a de nouveau déçu les médias ibériques, qui n’ont pas hésité à le tacler. Pourtant, il a logiquement besoin de temps pour prendre ses marques et trouver sa place au milieu de toutes les stars madrilènes. AS explique d’ailleurs ce lundi que lui comme le Real Madrid savaient que ses débuts ne seraient pas évidents puisque la concurrence est féroce au sein de la Casa Blanca.

Endrick n’exclut pas un prêt cet hiver si jamais il ne joue pas assez

Bien qu’il soit un pur n°9, Endrick doit se montrer patient. Mais il ne le sera pas indéfiniment. Ainsi, AS révèle qu’il a déjà établi un plan de bataille clair et précis. Si jamais il joue peu durant la première partie de la saison, il n’exclut pas de s’en aller sous la forme d’un prêt afin d’engranger du temps de jeu et de l’expérience en Europe. Un premier bilan sera donc fait vers Noël. L’idée est qu’il puisse continuer à progresser en club, mais aussi qu’il continue à être appelé en équipe nationale brésilienne. Un point auquel son équipe fait très attention, d’autant que l’avant-centre a la Coupe du monde 2026 dans un coin de la tête.

Si jamais il devait finalement rester cet hiver et terminer la saison à Madrid, un nouveau bilan serait fait l’été prochain. Endrick, qui a certainement suivi avec attention le traitement réservé par le Barça à son compatriote Vitor Roque, ne veut pas vivre la même situation. Il espère plutôt marcher sur les traces de Vinicius Jr et de Rodrygo, arrivés à peu près au même âge chez les Merengues. Depuis, ils se sont fait une place de choix au sein de l’écurie espagnole. Leur compatriote compte bien les imiter, lui qui a pour objectif de se faire une place le vite possible. Mais il a donc un plan B déjà en tête. Les Real Madrid sait à quoi s’attendre.