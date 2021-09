LdC : le groupe du Bayern face au Barça

La Ligue des Champions fait son grand retour cette semaine pour le plus grand bonheur de tous les amoureux du ballon rond et à l'occasion de cette première journée de la phase de poules, un choc est déjà au programme ! Le FC Barcelone reçoit, ce mardi à 21 heures, le Bayern Munich dans une affiche très attendue comptant pour le groupe E.

Pour cette rencontre au Camp Nou, Julian Nagelsmann a ainsi convoqué un groupe de 25 joueurs où on retrouve notamment les Français Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Michaël Cuisance, Bouna Sarr et Lucas Hernandez. Homme fort des Bavarois, Robert Lewandowski est lui aussi logiquement présent dans cette liste. Blessé, Tolisso est quant à lui absent. Vainqueurs samedi dernier sur le terrain du RB Leipzig (4-1), Julian Nagelsmann et ses hommes figurent à la deuxième place de la Bundesliga à deux points de Wolfsburg. Outre le FC Barcelone, le champion d’Allemagne en titre affrontera également le Dynamo Kiev et Benfica.