Belgique : Marouane Fellaini annonce la fin de sa carrière

C’est une légende du football belge qui se met en retrait. L’international des Diables Rouges, Marouane Fellaini (36 ans / 87 sélections), a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel, ce samedi. Longtemps passé par Everton (177 matches / 33 buts) et Manchester United (177 matches / 22 buts), il avait décidé de s’envoler pour la Chine en 2019, du côté du Shandong Taishan. Libre de tout contrat depuis l’an passé, Fellaini a préféré raccrocher les crampons.

«J’écris ce post pour annoncer qu’après une carrière de 18 ans, je prends ma retraite du football professionnel. Je suis tellement reconnaissant d’avoir joué le sport que j’aime au plus haut niveau. Je suis fier d’avoir représenté le Standard en Belgique, Everton et Manchester United au Royaume-Uni, et le Shandong Taishan en Chine. Alors que j’embarque dans ce nouveau chapitre de ma vie, j’attends avec impatience de nouveaux défis, mais soyez assuré, je continuerai à soutenir le beau jeu», a-t-il expliqué. La fin d’une très belle ère pour le football belge…