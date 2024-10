Israël - France : Eduardo Camavinga a marqué les esprits !

Trois mois après un Euro traversé dans l’anonymat le plus total, on pouvait se demander quelle version de Camavinga allait se présenter à Budapest, ce soir, dans une rencontre de Ligue des Nations sans éclats face à Israël… Il aura seulement fallu quelques minutes pour que le milieu du Real Madrid balaye tous les doutes. Hyperactif, comme s’il ne revenait pas d’un début de saison tronqué par une blessure au genou, le milieu de 22 ans a pris toute la lumière.

Mais au-delà de son volume de jeu, c’est aussi par ses compensations, son agressivité, ses remontées de balle, et même son sens du but - pas forcément la qualité pour laquelle il a fait carrière - qu’il a rayonné ce soir. Dès le début de match (7e), c’est lui qui débloquait la situation à l’entrée de la surface grâce à une erreur du portier israélien. Il était à nouveau impliqué sur le deuxième but des Bleus en étant passeur décisif pour Nkunku (28e). Forcément, face à la moins bonne équipe de cette Ligue A, cette prestation doit être mise en relief, mais elle viendra au moins rassurer Deschamps sur l’état de forme de son joueur. Ce dernier déclarant, sur le ton de l’humour, que le Merengue «aurait pu mieux faire».

Le meilleur joueur sur la pelouse

Logiquement élu homme du match par la rédaction FM, celui qui a récolté la note de 8 affichait, quant à lui, sa satisfaction au coup de sifflet final. «Je pense que j’ai fait une bonne prestation après je peux mieux faire comme l’a dit le coach même s’il rigolait, j’ai perdu pas mal de ballons, ça faisait longtemps que je n’avais pas joué aussi, j’ai joué que trois matches depuis ma blessure, c’est de bon augure pour la suite», assurait tout d’abord l’ancien Rennais avant d’avouer qu’il allait prochainement retrouver son plein potentiel, notamment sur le plan physique.

«Je vais revenir très vite, je me suis bien préparé avec le Real Madrid, notamment pendant ma blessure, ça m’a permis de revenir vite, c’est le cardio qui n’est pas trop là en ce moment mais ça va revenir, il ne faut pas s’inquiéter». De quoi lui offrir un avenir radieux sous la tunique tricolore ? C’est quoi qu’il en soit l’ambition du principal concerné. «Oui je me sens prêt (pour être un titulaire dans cette sélection, ndlr), l’idée est de s’imposer partout, en club, en sélection. Il faut faire des bons matches pour cela et après ça vient naturellement».

En le sortant à la 70e minute, on peut, à ce titre, se demander si le sélectionneur des Bleus n’avait pas prévu de le mettre au frigo en vue de la rencontre face à la Belgique, lundi, qu’il pourrait de nouveau aborder en tant que titulaire avec l’absence de Kanté. «Surpris» par son but, celui qui avouait préférer sa première réalisation avec les Bleus (un ciseau contre l’Ukraine lors d’une rencontre amicale, ndlr), concluait, quant à lui, son intervention en donnant quelques nouvelles de… Kylian Mbappé, grand absent du soir. «Oui tout va bien pour lui, il parle bien espagnol, ça facilite son acclimatation, tout va bien dans le vestiaire, c’est quelqu’un de simple et d’humble, il fait déjà mal et je pense que ça va continuer comme ça». Espérons également qu’Eduardo Camavinga confirme, dans les semaines à venir, son retour au premier plan.