La Bolivie dévoile ses maillots pour la Copa America

Après des jours de flou suite à la décision de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) de suspendre la Copa America en Argentine, c'est finalement le Brésil accueillera la compétition et la Bolivie présente donc ses nouveaux maillots.

La Fédération bolivienne de football est équipée par Marathon Sports depuis 2015. Dans l'histoire de cette nation, les maillots se sont toujours présentés en vert ou en blanc mais en 2016, l'équipementier sud-américain a décidé de changer les habitudes de la FBF en présentant un maillot rouge à l'extérieur.

Le maillot domicile

Ce nouveau maillot domicile conserve sa couleur traditionnelle mais la combine dans deux nuances. L'une assez claire au niveau du corps et l'autre plus sombre pour les manches. On notera également une subtile impression en pointillés à l'avant du maillot où l'on retrouve le logo marathon sur la droite de la poitrine en blanc.

Le maillot extérieur

Pour la première fois depuis 2016, le rouge est donc de retour sur ce maillot extérieur où le col diffère de la tunique principale. On retrouve une couleur dominante dans deux nuances avec un rouge vif qui prend place sur la partie principale alors qu'un rouge assez clair couvre les épaules et les manches. À l'avant, on retrouve des motifs en zigzag ton sur ton.

Après s'être fait éliminer dès les phases de poule en 2019, les Boliviens tenteront cette fois d'accéder aux phases finales de la Copa America en sortant du groupe B composé de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et du Chili.