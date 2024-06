Euro 2024 : l’Angleterre déçoit encore mais passe, le Danemark et la Slovénie en 8es de finale

Autre grande favorite de cet Euro 2024 avec l’Allemagne et la France, qualifiées pour les 8es de finale, c’était au tour de l’Angleterre de jouer son avenir dans cette compétition. Il n’y avait pas besoin de trop réfléchir non plus puisqu’une simple victoire contre la Slovénie suffisait aux hommes de Southgate pour se hisser au tour suivant. Mais à l’instar des Bleus, les Anglais ont toute les peines du monde à élever leur niveau de jeu. Ça s’est de nouveau vérifié ce soir puisqu’à part ce but logiquement refusé à Saka pour un hors-jeu de Foden (20e) et cette grosse situation de Kane (40e), les Three Lions éprouvaient encore une fois les pires difficultés à déstabiliser un solide bloc slovène. La venue de Gallagher dans le onze n’avait rien changé au triste spectacle proposé lors des deux premiers matchs.

Le joueur de Chelsea faisait même les frais de cette mauvaise première période, remplacé dès la pause par le jeune Mainoo. Pour autant, ça ne changeait rien à la physionomie de cette rencontre : une nette domination anglaise dans la possession du ballon et l’occupation du terrain, assorti à un déchet terrible dans les 30 derniers mètres. Le public anglais avait beau pousser face à une Slovénie toujours plus recroquevillée sur elle-même, son équipe nationale ne parvenait pas à se procurer qu’une situation chaude. Peut-être cette tentative de Stones contrée par Sesko en cherchant bien (58e). Les entrées des (jusque-là) oubliés Cole Palmer (71e) puis d’Antony Gordon (90e) ont sans doute été trop tardives. D’ailleurs le premier s’est créé la meilleure occasion dans le temps additionnel (90e+2) sur une passe du second et un relai de Kane. Oblak veillait au grain et assuait la qualification aux siens comme meilleur 3e.

Le Danemark a tenu

En parallèle, l’autre rencontre de ce groupe C opposait le Danemark à la Serbie. Assez proche l’une de l’autre, les deux sélections nourrissaient toutes les deux l’espoir de se qualifier avec avantage aux Danois tout de même, un petit point d’avance sur leur rival du soir et 2e derrière l’Angleterre. Les hommes de Kasper Hjulmand prenaient conscience de l’importance de ce grand rendez-vous. Ils entamaient bien cette première demi-heure, à l’image d’Eriksen et de Maehle. Le second trouvait la tête un peu trop décroisée de Bah (16e), avant d’insister (18e). Rajkovic s’envolait ensuite sur ce coup-franc d’Eriksen (21e), alors que Wind croyait avoir ouvert la marque avant que l’arbitre refuse à juste titre ce but (23e). Le Danemark ne convertissait pas ses opportunités durant ce temps fort.

En face, la Serbie avait beaucoup de mal à faire illusion. Wind, encore lui, aurait du mieux faire sur cette remise involontaire de Mijailovic (39e). C’était encore trop faiblard pour les Danois face à des Serbes qui changeaient leur ligne offensive à la pause (entrées de Tadic et Jovic). Cela avait au moins le mérite d’équilibrer les forces en présence sur la pelouse, à défaut d’avoir des occasions. Le temps défilait et les positions au classement restaient les mêmes. Tout de même sur la fin, les protégés de Dragan Stojkovic finissaient plus forts, avec Mitrovic notamment (81e). Le buteur d’Al-Hilal réclamait également des penalties (79e, 83e). En vain. M. Letexier refusait de tomber dans le piège. Avec ce nul 0-0, le Danemark termine 2e et verra les 8es de finale.