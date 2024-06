Euro 2024 : la France, accrochée par la Pologne, termine 2e de son groupe

Situation paradoxale pour l’équipe de France. Assurée d’être qualifiée pour les huitièmes de finale avant même d’affronter la Pologne, la formation tricolore devait quand même gérer un match à forte pression. La raison était simple. Deuxièmes du groupe D au coup d’envoi derrière les Payas-Bas (à la différence de buts générale), les Bleus étaient obligés de s’imposer largement face à la bande de Robert Lewandowski et d’espérer un couac des Bataves contre l’Autriche pour terminer premiers. Un enjeu de taille puisque cela permettait d’éviter la partie de tableau avec l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. Mais la mission ne s’annonçait pas simple pour une équipe n’ayant toujours pas marqué le moindre but par ses propres joueurs. Pour forcer le destin, Didier Deschamps décidait de modifier ses plans, à commencer par un retour au 4-3-3. Heureux de retrouver Kylian Mbappé dans son onze de départ, le Bayonnais a choisi de mettre Antoine Griezmann sur le banc et d’offrir à Bradley Barcola sa première titularisation en bleu.

La suite après cette publicité

Dès l’entame du match, la France avait la mainmise sur le cuir, face à, une équipe adverse regroupée et n’opérant qu’en contre. Une tactique plutôt efficace puisque ce sont les Polonais qui ont tiré les premiers par Zielinski, mais Maignan veillait au grain (6e). Sans doute mis au courant par l’ouverture du score précoce des Autrichiens face aux Oranjes (csc de Malek, 6e), nos Bleus ont alors tenté d’enfoncer le clou face à cette opportunité de ravir la première place aux Bataves. Mais encore une fois, le manque d’efficacité tricolore a fait mal. La faute aussi à un grand Skorupski. Le portier polonais a été impérial face aux tentatives françaises en première période. Auteur de sauvetages décisifs face à Hernandez (11e) et Dembélé (19e), le gardien de Bologne a également mis en échec les deux seuls dangers offensifs français, Kylian Mbappé et Barcola (42e, 45e). De retour dans le onze de départ, Mbappé a d’ailleurs manqué de tranchant durant une bonne partie de la première période. Bien marqué, l’avant-centre devait se contenter des quelques accélérations de Barcola pour espérer se retrouver en position de tir.

Une inefficacité offensive embarrassante

En face, les partenaires de Robert Lewandowski auraient pu profiter des errements offensifs tricolores pour faire mal. Contrairement aux matches précédents, le bloc défensif français était en effet plus perméable. Résultat : Szymanski a forcé Hernandez à réaliser un retour défensif XXL alors qu’il se présentait sel face à Maignan (14e). Et sur corner qui suit, Urbanski a sollicité Maignan sur un ballon mal dégagé (15e). Toujours en alerte et décisif, l’ancien Lillois a quand même remercié Lewandowski de s’être montré imprécis de la tête alors que le crack du Barça était tout seul face à la cage française sur un centre de Zielinski (34e). À la pause, ce 0-0 conjugué au 1-0 de l’Autriche laissaient les hommes de Deschamps à la deuxième place derrière les compatriotes de David Alaba. Au retour des vestiaires, ça bougeait encore du côté de Berlin avec l’égalisation des Hollandais. Ce qui ne changeait rien à l’objectif français concernant la première place. Mais alors que l’on pensait revivre 45 minutes de classe de Skorupski après son nouveau sauvetage face à Mbappé (49e), le très décrié Dembélé obtenait enfin quelque chose de positif dans cet Euro : un penalty, après une faute grossière de Kiwior (55e). Une sanction transformée par Mbappé (1-0, 56e). Le premier but du numéro 10 tricolore dans un Euro. Un but qui est également venu mettre fin à une disette de 333 minutes en bleu.

La suite après cette publicité

Pour les Polonais, le coup a été rude. Et après un nouvel arrêt de Skorupski face à Barcola (59e), les vagues bleues se sont succédé devant son but, mais toujours sans efficacité. Et les Bleus l’ont payé. Après un énorme raté de Mbappé seul face au portier adverse (75e), l’arbitre du match est revenu à l’action précédente pour siffler un penalty pour une faute d’Upamecano sur Swiderski. « Magic Mike » pensait toutefois avoir arrêté la tentative de Lewandowski (77e), mais l’arbitre donnait le penalty à retirer. Une deuxième chance que la star polonaise n’a pas manquée (1-1, 79e). Dans le même temps, le match entre Hollandais et Autrichiens s’emballait avec l’égalisation à 2-2 de Depay et le troisième but dans la foulée de Sabitzer. Encore une fois, cela ne changeait rien pour les Bleus toujours obligés de marquer. En vain. Incapable de battre la Pologne, la France termine cette phase de poules à la deuxième place de son groupe. Au tour suivant, elle affrontera le 2e du groupe E (Roumanie, Belgique, Slovaquie ou Ukraine) le lundi 1er juillet à Düsseldorf. Et pour le moment, ce sont les Belges qui sont deuxièmes avant leur match de demain. Si cette affiche se confirme, le tableau des Bleus pourrait alors devenir un chemin de croix avec un quart possible face au Portugal et une demi-finale contre l’Allemagne ou l’Espagne. Mais pour le moment, et surtout au vu des prestations des vice-champions du monde en titre, on en est encore loin.

Revivez le film du match