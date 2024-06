Euro 2024, équipe de France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

L’équipe de France conclut cette phase de poules pour une nouvelle déception. Après la victoire poussive contre l’Autriche (1-0) et le nul frustrant face aux Pays-Bas (0-0), les Bleus doivent se contenter d’un nouveau nul contre la Pologne (1-1). Les conséquences sont directes puisque c’est l’Autriche qui termine en tête de cette poule D et qui sera renversée dans la "bonne" partie de tableau, celle où ne sont pas le Portugal, l’Espagne ou encore l’Allemagne.

Les hommes de Didier Deschamps doivent donc se contenter de la 2e place et joueront le 2e de la poule E, à choisir entre la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l’Ukraine. «Nous ne sommes pas frustrés mais évidemment qu’on cherchait la 1ère place. Il fallait gagner. À partir du moment où on ne gagne pas, on ne peut pas l’obtenir», réagit le sélectionneur à sa sortie du match sur beIN Sports. Forcément, l’objectif principal est validé puisque la qualification était d’ores et déjà assurée mais la performance est encore une fois décevante.

«C’est une nouvelle compétition qui commence»

Le manque de réalisme a encore une fois porté préjudice aux Tricolores, à l’image d’un Mbappé qui a beaucoup tenté, sans réussite. «Il faut l’accepter évidemment, même si on a fait ce qu’il fallait avec les occasions» poursuit DD, regrettant également que le penalty de Robert Lewandowski, arrêté par Mike Maignan soit à retirer après le portier ait bougé de sa ligne un peu trop tôt. «Il fallait marquer, après il y a ce penalty arrêté dans un premier temps.» Le sélectionneur ne veut pas faire la fine bouche non plus, même s’il sait que ses protégés se sont manqués.

«Il faut apprécier ce qu’on a fait. On est qualifié, on ne sait pas encore contre qui. L’objectif est atteint même si on visait la 1ère place. C’est une nouvelle compétition qui commence», prévient-il, assurant regarder de l’avant et non pas en arrière. «Non il n’y a pas de regrets sinon vous vivez avec. On aurait pu mieux faire en efficacité même si le gardien a fait de très beaux arrêts. Se mettre à l’abri, c’est toujours mieux. On finit cette poule avec ce nul et maintenant, rendez-vous lundi.» Avec pour obligation de gagner en efficacité.