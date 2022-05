Incidents : l'ASSE a porté plainte !

La suite après cette publicité

Les Verts sont au fond du trou. Entre la descente en Ligue 2 et les graves incidents qui ont éclaté à l'intérieur puis à l'extérieur du stade Geoffroy-Guichard, l'ASSE a vécu une soirée noire dimanche. Dans la nuit, le club stéphanois avait indiqué qu'il allait entamer des poursuites judiciaires. Il est passé à l'action ce mardi. Les Verts ont publié un communiqué de presse où ils annoncent avoir porté plainte contre X.

«Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre ASSE-Auxerre du 29 mai dernier, le club a déposé une plainte ce jour pour violences aggravées, destructions et dégradations de bien public, pénétration sur l’aire de jeu portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens et jets de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes. Le club entend collaborer de la manière la plus efficace possible avec les services de police pour qu’il soit procédé sans délai à l’identification des fauteurs de trouble et la mise en œuvre des procédures judiciaires subséquentes. Par ailleurs, la Commission de discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction après avoir pris connaissance des premiers rapports établis par les officiels à l’issue de la rencontre. L’audience devant la Commission de Discipline est fixée au jeudi 23 juin 2022, date à laquelle les représentants du club seront entendus suite au dépôt du rapport d’instruction. La décision de la Commission sera rendu à l’issue de cette audience». Affaire à suivre...