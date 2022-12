FC Barcelone - Espanyol : les compositions d’équipes

Dernier jour de l’année, jour de Derbi barcelonés au Camp Nou, où le FC Barcelone et Robert Lewandowski tenteront de bien figurer face au voisin de l’Espanyol, pour reprendre la tête de la Liga au Real Madrid. Un match sous haute tension en coulisse. Les dirigeants de l’Espanyol seront absents des travées de l’enceinte blaugrana, car tous leurs supporters ne sont pas les bienvenus. La présence de Robert Lewandowski, initialement suspendu pour cette rencontre, reste également en travers de la gorge des Pericos.

Pour ce match comptant pour la 15e journée, disputé face au 17e de Liga, Xavi aligne un 4-3-3 et choisit l’option Sergi Roberto pour occuper le côté droit de la défense. Gavi, de Jong et Pedri sont là, pas Busquets. Devant, Raphinha et Ansu Fati accompagnent Lewandowski, alors qu’Ousmane Dembélé et Jules Koundé débutent sur le banc. En face, Diego Martinez compte sur un 4-3-3 avec Vini Souza et Calero pour accompagner Sergi Darder au milieu. Devant, l’ex-Blaugrana Martin Braithwaite est titulaire.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba - Gavi, de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandwoski, Ansu Fati

Espanyol : A. Fernandez - Gil, S. Gomez, Cabrera, B. Olivan - Vini Souza, Calero, Sergi Darder - Nico MR, Braithwaite, Joselu