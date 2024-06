EdF : Aurélien Tchouaméni n’est pas satisfait

De retour à la compétition, Aurélien Tchouaméni a même disputé l’ensemble du match lors du nul de l’équipe de France contre les Pays-Bas (0-0). Aligné aux côtés de Rabiot et Kanté, le Madrilène a sorti une copie propre à défaut d’être brillante. Pour autant, il ne se satisfait pas de ce seul point pris, et de cette qualification directe loupée ce soir, ce qu’il indique au micro de beIN Sports.

La suite après cette publicité

«Non nous ne sommes pas satisfaits car on veut toujours gagner tous les matchs. On aurait voulu repartir avec les trois points. Maintenant, il reste un match contre cette équipe de Pologne et ça s’annonce crucial» averti le joueur de 24 ans, qui espère retrouver rapidement Mbappé. «Kylian c’est l’un des meilleurs du monde donc forcément un joueur comme ça, ça manque. Après il y a d’autres joueurs qui ont bien performé. On espère le voir de retour le plus rapidement possible.»