CAN 2023, Côte d’Ivoire : le nouveau gros craquage de Serge Aurier en live

Lorsque l’on pense à Serge Aurier difficile de ne pas penser à la fameuse vidéo sur périscope au moment de son aventure au PSG. Le latéral droit ivoirien avait craqué insultant son coach Laurent Blanc et certains de ses coéquipiers. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Depuis, Aurier a gagné la CAN 2023 avec la Côte d’Ivoire grâce à la victoire face au Nigeria ce dimanche (2-1).

De quoi être forcément euphorique et se lâcher un peu. Déjà vainqueur en 2015, l’ancien latéral de Tottenham a de nouveau craqué cette fois ci dans un live Instagram après la victoire des siens en répondant à un « hater ». « Eh moi je suis plus bête que toi. Viens t’asseoir et laisse moi parler. Ta mercon (ndlr : une insulte en argo ivoirien). Eh je suis deux fois champion d’Afrique fils de…. Je suis deux fois champion d’Afrique », a-t-il lancé. Du Serge Aurier dans le texte !