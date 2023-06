Mercato PSG : une offre de 8 M€ en approche pour Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Cette saison, le Paris Saint-Germain s’est débarrassé temporairement de plusieurs indésirables (Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi, Julian Draxler, Keylor Navas, Layvin Kurzawa ou encore Abdou Diallo) en les envoyant en prêt. Dans la plupart des cas, cette expérience n’a pas été productive et beaucoup d’entre eux vont revenir dans la capitale française la queue entre les jambes.

Sauf Icardi. Prêté à Galatasaray, l’Argentin s’est éclaté en Turquie. Auteur de 23 buts et 8 passes décisives en 26 apparitions, toutes compétitions confondues, l’attaquant a brillé et a surtout décroché un titre de champion de Turquie. Malheureusement pour les fans du club stambouliote, le joueur du PSG ne restera pas en Super Lig, à en croire les dernières déclarations de Wanda Nara.

À lire

Le PSG pense à Guillermo Ochoa pour pallier l’absence de Sergio Rico

Icardi de retour en Serie A ?

« Je félicite tous les fans de Galatasaray. Je sens que j’appartiens à cette grande famille, je connais Mauro et j’ai su dès le premier jour qu’il soulèverait ce trophée. Je me souviens très bien de ce jour où je l’ai convaincu, à Paris. Aujourd’hui, nous célébrons avec vous, notre rêve est devenu réalité. Nous n’oublierons jamais notre famille Galatasaray, nous vous porterons à jamais dans nos cœurs. » Bientôt de retour à Paris, Icardi ne devrait toutefois pas se voir accorder de nouvelle chance chez les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

Son contrat prend fin dans un an et une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour. Une vente cet été est donc le scénario le plus probable. Et Icardi pourrait bien faire son come-back en Serie A. Annoncé dans le viseur de Boca Juniors et de Fulham, l’Argentin plairait beaucoup à l’AS Roma selon TyC Sport. Mieux, les Giallorossi pourraient offrir 8 M€ aux Parisiens. Pour rappel, Icardi avait coûté pas moins de 50 M€ en 2020.