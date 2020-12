Premier League : Manchester United et Manchester City dos à dos dans un derby ennuyeux

Les amateurs de Premier League avaient forcément l'eau à la bouche car dans le cadre de cette 12e journée du championnat d'Angleterre, Manchester United recevait ce samedi Manchester City pour un nouveau derby. Septièmes au coup d'envoi et sur une série de quatre victoires en championnat mais éliminés de la Ligue des Champions cette semaine (reversés en C3), les Red Devils voulaient battre leur rival pour refaire le plein de confiance. De leur côté, les Citizens, neuvièmes avec un point de moins, pouvaient faire une belle opération en cas de succès. Ole Gunnar Solskjær, qui jouait sa survie aujourd'hui, partait sur un 4-4-2 en losange avec un Pogba titulaire. Pep Guardiola choisissait un 4-2-3-1 et Mahrez était aligné.

Dans un début de match plutôt à l'avantage des Red Devils, la première occasion était pour le milieu de terrain de MU McTominay, qui manquait de peu le ballon sur un corner dévié par Lindelöf (12e). Ce dernier enchaînait en trouvant Bruno Fernandes mais le Portugais ne marquait pas (18e). Légèrement bousculés mais pas forcément inquiétés, les Citizens réagissaient par l'intermédiaire de Sterling qui trouvait Maguire sur son chemin (21e). Gabriel jesus cherchait lui aussi à faire trembler les filets, en vain (27e). Le ballon allait d'un camp à l'autre mais il ne rentrait pas dans les buts, comme sur ce coup de tête non cadré de Maguire (32e).

Un derby pas très mouvementé

Mahrez, plutôt actif ce soir, cherchait alors à mettre son équipe sur de bons rails avant la pause. Malheureusement, l'Algérien ne trouvait pas le cadre sur une belle action collective (36e). Et après une dernière opportunité pour Lindelöf (40e), tout le monde rentrait aux vestiaires sur ce score nul et vierge. On attendait alors autre chose en seconde période, et la première action réveillait tout le monde. Parti dans le dos de la défense, Rashford était touché par Walker dans la surface. L'arbitre accordait alors un penalty mais l'attaquant anglais était finalement signalé en position de hors-jeu avec l'aide de la VAR (49e). Rashford tentait alors de marquer quelques instants plus tard mais son tir fuyait le cadre (54e).

Dans ce match où les deux équipes étaient au coude à coude, personne n'arrivait vraiment à pendre le dessus, même dans le jeu. Omniprésent dans son couloir, le latéral de Manchester City Cancelo essayait de faire changer les choses (69e, 74e) mais ça ne donnait malheureusement rien. Dans ce derby plutôt calme, avec seulement un avertissement de chaque côté, la lumière ne venait pas. Manchester United et Manchester City se quittaient dos à dos sur ce 0-0. Un résultat qui permet à l'équipe de Pep Guardiola (8e) de revenir à un point de son rival (7e).