Luis Enrique a fait gagner un maillot de Mbappé à Barcelone

Hier, d’anciens joueurs du FC Barcelone (Carles Puyol, Iván de la Peña et Juan Carlos Unzué) ont participé au premier dîner de solidarité organisé par la Fondation Xana et son président Luis Enrique. Cette fondation, créée à la suite du décès de la fille de l’entraîneur du PSG, a pour objectif d’offrir une assistance et un soutien aux enfants et aux jeunes touchés par des maladies graves. Après le dîner, une tombola a été organisée pour l’événement et a permis de récolter trois mille euros pour aider des patients pédiatriques de l’unité d’oncologie de l’hôpital San Joan de Déu. Le lot principal de cette tombola était très prisé.

Une nuit d’hôtel au célèbre hôtel Palace et un spectaculaire panier-cadeau gastronomique du magasin El Corte Inglés pouvaient être gagnés, mais surtout un maillot de Kylian Mbappé, signé par tous les joueurs du PSG, était très attendu. Le gagnant de cette tombola a dû être ravi lorsque l’entraîneur du PSG a tiré le bon numéro, offrant ainsi le maillot de la star. Malgré le fait que le capitaine de l’équipe de France ait signé au Real Madrid, Luis Enrique n’a aucune rancœur envers son désormais ex-joueur.