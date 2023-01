Islam Slimani vers Anderlecht

Arrivé l’été dernier au Stade Brestois après des mois compliqués au Sporting Portugal, Islam Slimani (34 ans) devrait à nouveau changer de club. Et cette fois-ci, l’international algérien se dirige vers le championnat belge.

Selon nos informations, Slimani file vers Anderlecht. Les Mauvais, qui ont récemment perdu Fabio Silva, sont en passe de boucler l’arrivée du Fennec auteur d’un petit but en L1 avec Brest. Slimani signera un contrat de 6 mois plus un an en option.

