Gianluigi Buffon fait son grand retour à Parme

Relégué en Serie B, Parme espère retrouver l’élite du football italien assez rapidement. Et pour y arriver, le club d’Emilie -Romagne pourra compter sur un renfort de poids. Comme cela était pressenti, Gianluigi Buffon fait officiellement son grand retour dans le club qui a lancé sa carrière.

20 ans après son départ pour la Juventus, Buffon (43 ans), qui était libre de tout contrat, retrouve la formation avec laquelle il a remporté l’ancienne Coupe de l’UEFA en 1999. L'ancien joueur de la Vieille Dame a paraphé un bail jusqu'en 2023.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX