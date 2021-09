Vidéo : le but de Darwin Nuñez face au Barça

Cela démarre mal pour le FC Barcelone face au Benfica Lisbonne. Les Catalans ont concédé l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu, sur un exploit personnel signé Darwin Nuñez.

La suite après cette publicité

L'attaquant uruguayen a marqué le deuxième but le plus rapide pour Benfica dans l'histoire de la Ligue des Champions, chronométré à 2 minutes et 13 secondes !