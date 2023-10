Celtic Glasgow - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Nouvelle soirée de Ligue des champions au programme ce soir avec le Celtic Glasgow qui accueille l’Atlético de Madrid au Celtic Park. Bloqué à zéro point avec deux défaites en deux matchs joués, le club écossais doit impérativement l’emporter ce mercredi, sous peine de quasiment tirer un trait sur une qualification en 8e de finale. De son côté, l’Atlético est bien lancé avec 4 points, un bon coup est à jouer sur la pelouse du Celtic pour les Colchoneros avec la possibilité de prendre de l’avance sur la concurrence. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Brendan Rodgers organise son onze de départ en 4-3-3 avec les virevoltants Japonais Furuhashi et Maeda titulaires en attaque avec le Hondurien Palma. De son côté, Diego Simeone opte pour un 3-5-2 assez classique. Le technicien argentin doit composer avec de nombreux absents mais il aligne tout de même une équipe plus que compétitive. Très en forme et auteur d’un triplé il y a quelques jours, Griezmann est associé à Morata en attaque.

Les compositions

Celtic Glasgow : Hart - Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor - O’Riley, McGregor ©, Hatate - Maeda, Furuhashi, Palma.

Atlético Madrid : Oblak - Savic, Witsel, Hermoso - Molina, De Paul, Koke ©, Niguez, Galan - Griezmann, Morata.