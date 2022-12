CdM 2022, Maroc : quand Walid Regragui trolle la Roja

La suite après cette publicité

Présent devant les journalistes, ce lundi, avant de retrouver l'Espagne en huitièmes de finale du Mondial, Walid Regragui, fin connaisseur du jeu espagnol, n'a pas manqué de taquiner la sélection emmenée par Luis Enrique. Interrogé sur le jeu de possession de la Roja, le sélectionneur des Lions de l'Atlas s'est laissé aller à une réponse pour le moins surprenante.

«Ils sont à 70 % de possession sur le premier tour, en ayant joué l'Allemagne. Après, la possession rapporte-t-elle toujours des points ? Je ne sais pas, il faudrait demander à la FIFA si ça donne des points en plus... On a laissé le ballon à la Croatie ou la Belgique, le Japon a eu 17 % de possession contre l'Espagne, ils gagnent, 20 % contre Allemagne, ils gagnent. Dans le football moderne, des gens veulent le ballon, d'autres ne le veulent pas. Demain, on espère surtout que l'Espagne ne saura pas quoi faire avec». Réponse ce mardi à 16 heures.