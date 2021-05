Tigres : Florian Thauvin a prévu une porte de sortie

La suite après cette publicité

À 28 ans et après six ans et demi passés à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a donc choisi de tenter une nouvelle expérience. Frustré de ne pas avoir reçu de belles offres sur le Vieux continent, l’ailier phocéen a choisi de rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique en signant pour les Tigres.

Un pari qui rapportera tout de même au champion du monde 2018 un salaire annuel net d’environ 5 M€. Et s’il espère connaître la même réussite sportive qu’APG au Mexique, Thauvin a également assuré ses arrières. La Provence nous apprend en effet que le joueur a fait insérer dans son contrat une clause lui permettant de partir à l’issue de chaque saison au cas où son aventure tournerait au vinaigre.