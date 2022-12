Argentine - France : les compositions de la finale de la Coupe du monde 2022

La suite après cette publicité

Ce dimanche, une équipe va remporter la troisième Coupe du monde de son histoire du côté de Lusail, puisqu'un choc au sommet oppose l'Argentine et la France pour remporter le Mondial 2022. L'Albiceleste s'établit en 4-3-1-2 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico. Enzo Fernandez est placé comme sentinelle auprès de Rodrigo De Paul et Alexis MacAllister. Lionel Messi est placé un cran plus haut. Enfin, Julian Alvarez accompagne Angel Di Maria en attaque.

De leur côté, les Tricolores s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d'Adrien Rabiot. Enfin, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

Les compositions

Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Fernandez, MacAllister - Messi - Di Maria, Alvarez

France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud

