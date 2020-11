Derby County se sépare de Phillip Cocu

Derby County vient d'annoncer le licenciement de Phillip Cocu (50 ans), son manager qui était arrivé au poste à l'été 2019. Les Rams restent sur une série de 7 rencontres sans victoire en Championship, dont ils occupent la 24e et dernière place.

Dans le communiqué du club, dans lequel évolue toujours Wayne Rooney (35 ans), aucun nom n'est donné même pour diriger temporairement l'équipe première. La saison passée, Derby avait terminé à la 10e place du championnat.

Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.



