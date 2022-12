Coupe du Roi : la Real Sociedad et le Séville FC qualifiés sans forcer

Les hommes d’Imanol Alguacil (Real Sociedad) et de Jorge Sampaoli (Séville) ne sont pas tombés dans le piège à l’extérieur, pour le compte des 32es de finale de Coupe du Roi. Le club basque a étrillé le CD Coria (5-0), club de quatrième division espagnole. Les jeunes Robert Navarro et Mohamed Ali-Cho ont rapidement mis leur formation à l’abri (5e, 17e) avant que Brais Mendez (45e) et un doublé de Jon Karrikaburu (79e, 84e) ne viennent anéantir le petit poucet.

Le Séville FC a également battu Torremolinos (4e division) par un score tranquille de 2-0. Carlos Alvarez (31e) a ouvert le score et un CSC de Dani (57e) est venu tuer les espoirs de son équipe. Valladolid et Osasuna jouaient également à l’extérieur et se sont imposés, respectivement, 5-1 et 3-1. Une mise en jambes idéale pour ces clubs de Liga, avant la reprise du championnat, le jeudi 29 décembre prochain.

